Caen. Une nouvelle sculpture inaugurée sur le port

Caen matérialise un peu plus ses liens avec les pays nordiques et baltes. Depuis quelques jours, une sculpture trône devant la bibliothèque Alexis de Tocqueville, sur le port caennais. Elle a été réalisée par l'association Manœuvre, qui planche sur le sujet depuis plus d'un an. Après avoir remporté l'appel à projets, l'équipe s'est mise au travail avec la volonté de représenter des aurores boréales, "grâce aux quatre anneaux et à la coupole", illustre Quentin Riel, un des artistes. Puisque les pays nordiques sont tous entourés d'eau, l'idée "était aussi de se rapprocher de la manière de fabrication des barques et autres bateaux", poursuit-il.

Les premiers retours sont très positifs. "Les gens sont très contents de voir un peu de couleur sur ce parvis très clair." Mais alors, comment apprécier la construction sous son plus beau visage ? "En plein soleil, selon Jean-François Herpin, autre concepteur. Si possible même, quand il y a un arc-en-ciel, ça offre un reflet sur l'eau et sur les aurores boréales en plexiglas." Pensez à jeter un œil lors de votre prochain passage !