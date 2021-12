Clap de fin pour l’école de pilotage de Rouen

Croulant sous les dettes, la petite société a finalement été contrainte à la liquidation judiciaire. Ainsi, jeudi 21 juillet, quelques nostalgiques ou chineurs de bonnes affaires étaient présents une dernière fois lors d’une vente aux enchères ordonnée par le Tribunal de commerce de Rouen. Comme un clap de fin, cinq avions - trois Cessna en état de vol ainsi qu’un Cessna et un Rallye sans moteur, tous des années 1980 - ont facilement trouvé preneurs.

Créée en 1993, l’Ecole de pilotage de Rouen a employé jusqu’à 14 personnes. Ces derniers mois, ils n’étaient plus que deux. Parmi eux, le patron, Lionel Lenord. Pour lui, c’est la crise et “l’augmentation du prix du carburant” qui ont fini d’achever son entreprise. Soulagé de clore “des années de galère”, il espère prochainement lancer un nouveau projet. Sans en dire plus...