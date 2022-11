Route du Rhum. Famille, météo… Comment les skippers se sont occupés avant le départ

Trois jours. C'est le temps de préparation qu'ont gagné les 138 marins de la Route du Rhum, avant le départ de la course en solitaire. La grande joute maritime a effet été décalée pour la première fois de son histoire, en raison des conditions météorologiques dantesques annoncées.

C'est donc ce mercredi 9 novembre, à 14 h 15, que doivent s'élancer les bateaux, au large de Saint-Malo.

Continuer la routine

"Je n'ai pas eu le sentiment d'un temps suspendu, mais plutôt d'avoir remonté quelques jours dans le temps", indique Charlie Dalin, à quelques heures de sa dernière nuit sur la terre ferme avant de retrouver son Imoca Apivia. "On a lancé le compte à rebours une deuxième fois, avec forcément la météo au centre des réflexions", poursuit le skipper originaire du Havre. Il a donc tenté de poursuivre sa routine d'avant-départ, studieux, comme à son habitude : "Météo, sieste, passer au bateau pour vérifier que tout va bien… Je passe encore pas mal de temps à affiner les potentielles trajectoires."

Retour maison

Repas, nuits d'hôtel, billets d'avion pour la Guadeloupe, bateaux accompagnateurs… L'équipe d'Apivia, coordonnée par Jean-Luc Nélias, s'est chargée des aspects logistiques. "En deux heures, tout était déjà presque recalé, confie le manager de l'équipe. Il y a moins de monde à Saint-Malo et, même si c'est un peu triste, cela nous facilite la vie, on circule beaucoup mieux à pied, à vélo, en voiture…" Si Apivia est rodé, il estime que le décalage a sans doute été "du pain béni pour certains concurrents", en particulier les bateaux neufs.

"Mon équipe technique a bien travaillé en amont, le bateau est prêt, moi aussi", indique quant à lui Cédric Chateau. Le Havrais fait partie des skippers qui ont profité de ce décalage pour se ressourcer. "J'en ai profité pour revenir au Havre, pour me reposer à la maison, profiter de ma femme et mon fils, faire un peu de météo…" Un calme appréciable après les quinze jours de festivités sur les quais de Saint-Malo. "Cela me permet de revenir en pleine forme pour attaquer le vrai départ."