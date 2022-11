Sap-en-Auge. Faute de volontaires, le centre de secours est en péril

À Sap-en-Auge, les habitants délaissent le centre de secours de proximité. En atteste l'appel lancé dans la commune le mercredi 19 octobre, par le Service départemental des secours et des incendies (SDIS), resté sans réponse à ce jour. La caserne ne recense que cinq volontaires. Pour envisager un fonctionnement normal, elle devrait en compter une vingtaine.

Sans volontaires, pas de secours

Avec une intervention tous les deux jours en moyenne autour de Sap-en-Auge, le centre d'incendie et de secours intervient dans dix communes : Sap-en-Auge, Le Bosc-Renoult, Neuville-sur-Touques, Heugon, Le Sap-André, Chaumont, Avernes-Saint-Gourgon, Saint-Aubin-de-Bonneval et Saint-Germain-d'Aunay. En 2021, 177 interventions ont été effectuées, notamment lors d'événements importants tels que les inondations en juin 2021. Dans l'Orne, plus de la moitié des centres de proximité sont en sous-effectif, faute de volontaires.

Les affiches, le bouche-à-oreille et les journées de sensibilisation ne semblent pas créer pas le déclic à Sap-en-Auge. La journée d'initiation à l'utilisation des extincteurs de fumée à destination des salariés d'entreprise, organisée mardi 8 novembre, ne présage rien de bon. Peu de participants et une faible volonté d'engagement. C'était pourtant l'objectif du SDIS : faire de la prévention en cas d'incendie et rappeler le besoin urgent de la caserne en effectifs volontaires. Deux autres journées sont prévues cette semaine. Mercredi 9 novembre, des formations aux gestes qui sauvent, ouvertes à l'ensemble des habitants, et auxquelles la population peut s'inscrire auprès de la mairie pour suivre un atelier de 17 heures à 19 heures ou de 20 heures à 22 heures. Samedi 12 novembre, une porte ouverte du centre de secours est organisée, de 10 heures à 17 heures.

De 16 ans à 55 ans

Les critères pour s'engager en tant que sapeur-pompier volontaire laissent la porte ouverte à une grande partie de la population :

- être âgé de 16 à 55 ans ;

- habiter à moins de dix minutes du centre d'incendie et de secours ;

- jouir de ses droits civiques.

Concernant les conditions d'aptitude médicale et physique : "Il n'est pas nécessaire d'être un sportif de haut niveau", précise le SDIS. Pour être recruté, il faut passer un entretien et suivre une formation de 22 à 25 jours, étalée sur un à trois ans. À noter qu'il est possible de s'engager en tant que jeune sapeur-pompier dès 12 ans, afin d'être formé et de devenir volontaire à 16 ans. À savoir aussi que le centre de Sap-en-Auge bénéficie d'une convention avec la garderie et les assistantes maternelles afin de faire garder les enfants en cas d'intervention d'urgence des parents volontaires.

Quelques chiffres dans l'Orne

Dans le département, 1 500 pompiers volontaires occupent les rangs des centres de secours. Sur 45 centres de proximité, 41 ne sont composés que de personnes volontaires. Au sein de ces effectifs, 26 % sont des femmes.