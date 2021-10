Orne. Pompiers volontaires : des conventions pour mettre les salariés à disposition

Dans l'Orne comme partout ailleurs en France, il serait impossible d'assurer un service de secours efficace sans l'engagement de volontaires chez les sapeurs-pompiers. Au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Orne, ils sont 1 413, pour seulement 85 professionnels. Ils ont encore été mobilisés lundi 22 février, lors du très spectaculaire incendie de la boulangerie de Longny-au-Perche… Pourtant, comme tout un chacun, ces hommes et ces femmes ont d'abord un métier, qu'ils n'hésitent pas à quitter ponctuellement, le temps d'aller porter secours.

Un meilleur encadrement avec

les employeurs

"La difficulté d'avoir des volontaires disponibles, c'est surtout en journée, entre 7 heures et 19 heures, quand tout le monde est au travail", détaille le commandant Éric Guais, en charge du recrutement au SDIS de l'Orne. "On a parfois seulement 380 personnes qui peuvent être disponibles, pour tout le département." Il faut donc faciliter la tâche de ces pompiers volontaires salariés et mieux encadrer leurs relations avec leur employeur. Depuis début 2021, cinq conventions ont ainsi été signées avec des entreprises, pour mieux concilier les impératifs professionnels et ceux liés aux secours.

Mardi 23 janvier, c'était au tour de l'office HLM Orne-Habitat, 165 salariés, dont le directeur Christophe Bouscaud a passé une convention pour permettre à deux de ses agents de pouvoir remplir leur mission de secours le plus efficacement et sereinement possible. C'est le cas pour Sébastien Polard, responsable du service Maîtrise d'ouvrage, il est sapeur-pompier volontaire à Alençon. "La signature de cette convention me permettra d'être plus facilement disponible pour des interventions ou des formations avec les pompiers", explique-t-il.

Stéphane Hébert, lui, est pompier volontaire dans le petit centre de secours de La Ferté-en-Ouche, près de L'Aigle. "Mon problème, c'est quand je vais en intervention de secours la nuit et que j'arrive en retard le matin au travail." La signature d'une convention fixe de nouvelles "règles du jeu", qui clarifient sa situation.

Un recrutement permanent

Déjà 307 conventions de mise à disposition de personnel ont été signées par des entreprises de l'Orne. Elles facilitent la vie de 316 pompiers volontaires. Les pompiers de l'Orne recrutent en permanence de nouveaux volontaires.

Malgré la Covid-19, "l'année 2020 s'est bien terminée. Hors confinement, on a recruté davantage qu'en 2019", souligne le commandant Éric Guais.