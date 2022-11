Gavray-sur-Sienne. Odeurs d'hydrocarbure : six personnes évacuées et trois hospitalisées

Une forte odeur d'hydrocarbure a été détectée dans plusieurs logements ce lundi 7 novembre, vers 17 heures, rue des Quai à Gavray-sur-Sienne.

Six habitations ont été évacuées. Six personnes ont été prises en charge dans la salle communale et trois femmes, âgées de 47, 46 et 43 ans, incommodées par les fortes odeurs, ont été transportées vers l'hôpital de Granville.

Les sapeurs-pompiers ont rincé une partie du réseau d'eaux usées concerné. Des relevés ont été effectués dans la rue et les logements. Après des mesures négatives, tout le monde a pu regagner son logement, un peu avant 22 heures.

24 sapeurs-pompiers ont été déployés sur cette opération de secours.