Penly. L'arrêt du deuxième réacteur de la centrale nucléaire prolongé jusqu'en janvier

Une mauvaise nouvelle de plus sur le parc nucléaire français. Alors que de nombreux réacteurs sont à l'arrêt et que l'on craint pour des coupures de courant pendant l'hiver, l'unité de production numéro 2 de la centrale de Penly va rester à l'arrêt plus longtemps que prévu.

Dans un communiqué datant du jeudi 3 novembre, EDF précise que des résultats d'expertise ont permis de constater des phénomènes de corrosion sous contrainte. Des portions de tuyauterie doivent être remplacées sur le circuit auxiliaire du circuit primaire. L'opération, qui n'était pas prévue initialement, prolonge l'arrêt de routine pour maintenance de l'unité jusqu'au 29 janvier 2023, précise EDF, alors que la reconnexion au réseau était prévue à la fin du mois de novembre.

L'unité n° 1 aussi à l'arrêt

L'unité de production numéro 1 de Penly est aussi à l'arrêt pour sa visite décennale. Des phénomènes similaires de corrosion sous contrainte ont été mis au jour, ce qui prolonge également la durée de cet arrêt, là aussi jusqu'à la fin du mois de janvier.

La centrale nucléaire de Penly ne produit donc aucune électricité actuellement.