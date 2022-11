Caen. C'est… "la Folie" ! La rue normande sens dessus dessous

C'est le monde à l'envers. Ou tout du moins ça l'était il y a encore quelques jours. Depuis, le panneau qui marque l'entrée de la rue de la Folie, pas très loin du Mémorial pour la Paix à Caen, a été remis à l'endroit. "Un canular", soupire un riverain à qui l'on montre la photo prise par un passant.

Le cliché avec le panneau indicateur la tête à l'envers a enflammé la toile. Les internautes s'en sont donné à cœur joie depuis qu'un petit plaisantin a mis la pancarte cul par-dessus tête.

La rue détient en Normandie

le record de dos-d'âne !

Dans une rue qui porte le nom de la Folie, ça tombe à pic. "Plutôt renversant", commente bien à propos un internaute en découvrant le cliché diffusé. Un autre s'inquiète, ça ne le fait pas rire : "sûrement le fait de jeunes alcoolisés… Nos rues sont-elles encore sûres ?" A la question posée, un internaute ose cette hypothèse un brin politique et s'engage dans une voie sans issue : "Caen marche sur la tête en ce moment !" Un autre en rajoute : "À Caen, c'est le monde à l'envers." Et d'ajouter : "Une pancarte à l'envers rue de la Folie, c'est peut-être fait exprès !"

N'en jetez plus, la cour est pleine de ces commentaires amusés sur cette rue sens dessus dessous. Pour la petite histoire qui n'a cependant rien à voir avec le panneau renversé et renversant, la rue de la Folie détient un record à notre connaissance jamais égalé en Normandie, voire même peut-être en France, celui de compter, c'est fou dans une rue de la Folie, le plus grand nombre de dos-d'âne au kilomètre parcouru !

On les a comptés : il y en a quinze sur à peine deux kilomètres et, soit en dit en passant, pas un panneau cette fois pour les annoncer et prévenir l'automobiliste qui aurait une fâcheuse tendance à appuyer sur le champignon. Les ralentisseurs ont été installés en même temps qu'a été refaite la voirie, tout a été remis à neuf, les trottoirs comme les canalisations d'évacuation d'eau pluviale et d'eau usée.

Un carambolage en pleine rue,

c'est de la folie !

Nous nous sommes rendus sur place. Coïncidence : Eugène, l'un des riverains, habite la rue depuis quinze ans. Autant d'années que de dos-d'âne désormais dans sa rue !

Celui installé juste en face de chez lui a d'ailleurs failli lui coûter très cher, c'était lors de l'achèvement des travaux, en juillet : "Une voiture est arrivée à toute allure devant chez moi, raconte le riverain. En franchissant le dos-d'âne, elle est allée s'encastrer dans celle de ma femme stationnée devant chez nous. En tapant dans la voiture, elle a aussi touché la mienne qui était garée juste devant ! Résultat, plusieurs milliers d'euros de réparation pour nos deux voitures." Comble de l'histoire, l'automobiliste a pris la fuite ! "Heureusement, l'un de mes voisins avait réussi à noter les numéros d'immatriculation."

Si la rue est traversée par une série de ralentisseurs, c'est que pas mal d'automobilistes l'empruntaient souvent pied au plancher. Ça roulait beaucoup trop vite. Les travaux ont duré deux bonnes années. "On attendait cela depuis des années, dit Eugène. Sans compter que les canalisations étaient pourries. Certains conduits étaient même en plomb ! " La rue de la Folie marque la frontière entre Saint-Contest et Caen. C'est là qu'est posé le centre équestre de la ville. "Un quartier sympa", dit Eugène. L'ancien laborantin photo s'est retrouvé sur le carreau quand l'usine Kodak de la zone du Mont-Coco, en périphérie de la ville, a fermé ses portes au début des années 2000. "On a été jusqu'à un millier de salariés. J'y ai passé trente-cinq ans de ma vie. Je respirais photo du matin au soir."

À propos de photo, quand on lui a montré celle de la pancarte à l'envers, Eugène a souri, ça fait un bon cliché. Dans sa rue à l'envers, on adore les blagues comme les dos-d'âne !