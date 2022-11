Orne. Recherche de stage : plus d'une cinquantaine d'ambassadeurs métiers dans le département

Dans le cadre du dispositif "Destination métier", mis en place fin 2021 par l'agence de l'orientation et des métiers de Normandie, une plateforme en ligne pour mettre en contact des jeunes avec des entreprises de leur territoire a été lancée.

Sur la plateforme, trois choix sont possibles :

- s'informer sur les métiers

- rencontrer un.e ambasseur.rice

- trouver un mini-stage dans une entreprise

52 entreprises ouvertes aux stagiaires

Parmi les entreprises ornaises à ouvrir leurs portes aux stagiaires, le groupe Lemoine, basé à Caligny, près de Flers, spécialisé dans la production de produits d'hygiène en coton. Pour Jeanne Lemoine, directrice générale du groupe et ambassadrice métier, ce dispositif est bénéfique dans les deux sens : pour les jeunes qui s'interrogent sur leur orientation et pour les entreprises, qui cherchent à attirer des jeunes, changer leur vision sur les métiers, et créer des vocations. À titre d'exemple, le groupe Lemoine accueille des stagiaires, mais aussi des alternants, dont onze actuellement, et des personnes en reconversion.

Ecoutez ici : Jeanne Lemoine, directrice générale groupe Lemoine

Direction la plateforme en ligne. En allant sur "trouver un mini-stage" et en indiquant le département de l'Orne dans la barre de recherche, une liste de 52 entreprises apparaît. Les secteurs d'activité sont variés : de l'agriculture en passant par l'art, la santé ou encore la logistique. Le rôle de l'ambassadeur métier est d'informer les jeunes sur la vie en entreprise et sur les réalités qui touchent un métier. Dès la 3ème, les élèves sont appelés à se prononcer sur une voie professionnelle vers laquelle s'orienter. Un choix difficile à faire lorsqu'on connaît peu les métiers existants. Les ambassadeurs métier permettent d'en savoir plus sur les différents secteurs d'activité et, comme dans le cas du groupe Lemoine, sont souvent ouverts aux stagiaires.