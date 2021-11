Caen. Des ambassadeurs métiers pour aider les jeunes à trouver leur voie

Professeur, médecin, garagiste, communicant... Les possibilités de métiers sont tellement larges et variées qu'il n'est pas toujours évident de savoir dans quel domaine l'on veut travailler. À l'heure des choix, pour un certain nombre des jeunes qui vont rentrer dans le monde des études supérieures, toutes les aides sont bienvenues. L'agence de l'orientation et des métiers de Normandie a lancé il y a peu "Destination métier". Ce service permet d'informer sur les métiers et les formations et de mettre en relation les publics avec le monde professionnel. "Ceci est résumé par une phrase assez simple : donner du réseau à ceux qui n'en ont pas", explique Denis Leboucher, directeur de l'agence de l'orientation et des métiers. Via ce service, les jeunes et et les personnes en reconversion, par exemple, peuvent aller à la rencontre d'ambassadeurs métiers et d'ambassadeurs formations.

A la rencontre de professionnels

122 entreprises participent dans le Calvados dont 30 dans l'agglo de Caen. En Normandie, 550 ambassadeurs sont présents. "Il s'agit de professionnels qui acceptent de recevoir quelqu'un et de lui parler de leur métier, du parcours de formation, des gestes techniques qu'ils exercent, de l'environnement, etc. Ce sont des entreprises engagées pour donner un maximum d'informations." Les entreprises peuvent s'inscrire sur le site destination-metier.fr, tout comme les personnes souhaitant les rencontrer, permettant ainsi de convenir d'une rencontre physique ou téléphonique. Ce programme permet aussi depuis début septembre, de rencontrer des ambassadeurs formations. Il s'agit d'étudiants qui "témoignent de leur parcours d'étude et de la formation". Enfin, Destination métier dispose de 109 offres de stages de 3 à 5 jours "à l'intention des scolaires".