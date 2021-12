La chambre très rock'n roll de l'hôtel de l'Europe

En cours de classement, cet hôtel deux étoiles attire de nombreux visiteurs curieux de dormir dans un environnement différent. “Mon père est un grand fan de rock et voulait proposer une alternative aux chambres standard que l’on retrouve dans tous les hôtels”, confie Géraldine Piat, la fille du directeur de l’Hôtel de l’Europe. Après une chambre rock, puis une chambre atelier d’artiste avec terrasse et vue sur la cathédrale de Rouen, le directeur de l’hôtel souhaite en créer une troisième sur le thème de la bande-dessinée. Uniques à Rouen, ces chambres sont proposées à 150€ la nuit pour une personne et 180€ pour deux personnes. Avis aux amateurs d’exotisme pour swinguer toute la nuit !