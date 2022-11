Cherbourg-en-Cotentin. Une aide de la Ville pour passer au chauffage au gaz

C'est un coup de pouce qui peut aider. Grâce à une convention entre GRDF et Cherbourg-en-Cotentin, le distributeur propose une prime de 400 € pour une demande de raccordement au gaz. Pour pouvoir en bénéficier, il faut que le demandeur soit propriétaire de son logement et doit être chauffé par une autre énergie actuellement. Une autre prime est prévue, de 120 € par logement, pour le raccordement au gaz des logements collectifs en copropriété.

L'agglomération du Cotentin peut aussi aider et conseiller pour faire des travaux de rénovation énergétique, via ce lien.

Pratique. Contact et mise en lien avec GRDF via la Direction de l'environnement et de la transition énergétique de la commune. Mél. claire.garenaux@cherbourg.fr. Tél. 02 33 08 27 05