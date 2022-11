Roller-hockey. Deux Caennaises parées d'argent

Elles reviennent d'Argentine avec des souvenirs plein la tête. Les Caennaises Camille Gandit et Laurine Marie sont devenues vice-championnes du monde de roller-hockey le mardi 1er novembre 2022. Au bout du fil le surlendemain, à peine remise du décalage horaire, Camille, la plus âgée, a encore du mal à digérer. "Ce sont des heures d'entraînement sur toute une saison. Quand on est sportif, on n'aime pas perdre, raconte celle qui porte l'attaque des Bleues. Il faut réussir à dépasser cette frustration car c'est quand même énorme ce qu'on a réussi à faire."

Vice-championnes du monde

un an après le graal

Énorme oui, à raison d'une cinquantaine de buts marqués pendant la compétition avant de se hisser en finale face à l'Espagne, leur principale rivale. Avant cette ultime rencontre, la France et l'Espagne se partageaient deux victoires chacune lors des quatre dernières confrontations. Cette fois, cela a tourné en faveur des étrangères. "J'ai pleuré sur le moment. Je trouve ça mieux de finir premières ou troisièmes car on termine sur une victoire. Mais quand on prend du recul, c'est incroyable !", relativise Laurine Marie, qui pense déjà à la revanche l'an prochain.

Où sont nos Caennaises ? Petit indice, elles portent un maillot tricolore ! - Camille Gandit

Le scénario a de quoi marquer les esprits. Battues au bout de trois prolongations en finale, un fait de jeu inédit pour les deux jeunes femmes, elles ont tout de même décroché leur deuxième médaille aux Mondiaux (Laurine avait, en plus, obtenu le bronze en 2016). La dernière médaille était en or, en septembre 2021, en Italie. C'était le premier titre mondial pour les Bleues. Elles ont aussi décroché le titre de vice-championnes d'Europe en août 2022. Qu'a-t-il manqué cette année ? "Ça se joue à rien !", dit Camille, 29 ans. "Il y avait peut-être un peu de fatigue, ajoute sa coéquipière. Avant la finale, il y a beaucoup d'étapes." Laurine, 26 ans, a intégré l'équipe de France en 2014, Camille en 2017. Depuis, elles ne se lâchent pas d'une semelle. Si l'une préfère attaquer et l'autre défendre, elles sont aussi coéquipières sous le maillot des Conquérants de Caen, en mixité chez les garçons en Nationale 2 puis au club de Ris Orangis (Essonne) dans une équipe féminine. Le rythme est effréné, avec cinq entraînements par semaine, auxquels s'ajoute un match le week-end. En club aussi, les objectifs sont très relevés. "J'aimerais bien qu'on gagne les championnats d'Europe des clubs" - une sorte de Ligue des champions de roller-hockey - auxquels elles vont participer lors de cette saison 2022-2023. Une médaille dont rêvent les deux internationales, qu'elles n'ont pas encore dans leur palmarès.