Près de Rouen . Ils siphonnaient des réservoirs d'engins de chantier, deux hommes interpellés

Ils ont été pris sur le vif, mardi 1er novembre en fin de journée. Deux hommes de 16 ans et 38 ans ont été interpellés par la police sur un chantier de Déville-lès-Rouen.

Placés en garde à vue

"Ils s'affairaient autour d'une pelleteuse et ont tenté de se cacher à l'arrivée des forces de l'ordre", indique la police. Lorsqu'ils ont été retrouvés, ils avaient en leur possession une pompe et déjà entre 20 et 25 litres de carburant dans un bidon, qu'ils venaient de dérober depuis le réservoir de la pelleteuse.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue. L'enquête est toujours en cours.