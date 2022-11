Saint-Lô. Insécurité : un patron de bar témoigne après une agression

Saint-Lô est-elle une ville tranquille ? La réponse est plutôt oui, en grande partie. Mais voilà un témoignage qui dénonce une hausse de l'insécurité dans la ville préfecture. Fin juillet dernier, un patron de bar a été agressé verbalement et menacé par un groupe de jeunes.

"Je rangeais mes verres et là, j'ai des gens qui commencent à rentrer dans le bar. Je leur explique que non, on va fermer", témoigne ce patron, qui souhaite rester anonyme pour se protéger et éviter que ça recommence. S'il parle, c'est pour prévenir ses confrères et les clients, et surtout, ne rien céder. Il poursuit : "Ce sont des gens qui se mettent à l'abri parce qu'une vingtaine de personnes sont présentes pour bousculer les gens, les insulter, menacer." Ce professionnel observe qu'il s'agit de personnes jeunes, mineures ou à peine majeures.

Des menaces

Ces personnes, il les recroise plus tard dans la nuit. "Ils m'ont menacé. Ils m'ont dit que le lendemain ils casseraient ma vitrine et me casseraient la gueule, qu'il fallait que je paye pour ma sécurité sinon, de toute façon, je serais fermé et je finirais très mal. Qu'il allait falloir que je paye 200, 300, 400 € chaque mois pour ma sécurité, pour que mon établissement puisse continuer à être ouvert", ajoute-t-il. Depuis, il a augmenté sa sécurité avec des caméras de surveillance.

D'autres patrons de bars et d'établissements de nuit notent aussi une hausse de la petite délinquance et des incivilités. Matthieu Le brun, le patron de La Plage à Saint-Lô, a également vu cette augmentation. Pour lui, dans les prochaines années, cela va être compliqué d'avoir un établissement de nuit sans agent de sécurité. Ce qui est un coût pour l'entreprise.

La police et la mairie sont au courant de ces problèmes récurrents et travaillent sur le sujet. La municipalité a organisé une réunion avec les patrons de bars et bientôt aussi avec des commerçants.