Pâtisserie. Quel Normand sera vainqueur du concours de tarte aux pommes ?

La Normandie est à l'honneur ! L'association rouennaise Les vitrines de Rouen a organisé sa 7e édition du concours de tarte aux pommes. Jeudi 27 octobre, tous les candidats ont rendu leur création à l'institut national de la boulangerie-pâtisserie entre 8 h 30 et 13 h 45. Amateurs, apprentis et professionnels normands avaient le choix entre réaliser une tarte aux pommes, une tarte normande et une tarte tatin. Certains en ont même réalisé une de chaque. L'événement a réuni plus de 80 participants.

Des amateurs de pâtisserie passionnés

Anne-Sophie Luce de la catégorie amateur s'y est inscrite pour la seconde fois. "J'ai réalisé une tarte normande. Pour cela, j'ai fait une pâte type crumble. L'an dernier mon petit souci a été la décoration" , livre-t-elle. Et justement, cette année elle s'applique sur le visuel. Gwendoline Surtour, elle aussi a participé au concours l'an passé. Cette fois-ci elle a élaboré une tarte aux pommes, une tarte normande et une tarte tatin. La pâtissière fait, elle aussi partie de la catégorie "amateur". "Comme la tarte tatin est nouvelle cette année, j'ai fait une pâte sablée bretonne. J'ai poché les pommes dans un mélange beurre sucre, sucre vanillé et après j'ai mis du caramel , explique-t-elle. Depuis toujours, j'adore pâtisser. C'était pour moi un petit rêve de faire ce concours. Je l'ai fait pour le plaisir." Les candidats qui seront classés seront conviés à une remise de prix samedi 29 octobre à 11 heures à l'Hôtel de ville de Rouen