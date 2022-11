Place du commerce. Les nouvelles adresses rouennaises à découvrir

Tendance Ouest vous présente cette semaine trois nouveaux spots à découvrir : l'épicerie grecque Kipiadi, la cave à vin Le repère des vignerons et

l'espace La maison bleue coworking. Tous viennent de poser leurs valises dans le centre-ville rouennais.

Feuilles de vignes, coworking et vin

Kipiadi, c'est la nouvelle épicerie fine de spécialités grecque. Elle se situe au 2 rue des Boucheries Saint-Ouen. Là-bas, vous y retrouverez de l'huile d'olive grecque, des feuilles de vignes ou encore de la poutargue, des œufs de mulet séchés. Pour compléter vos achats, vous trouverez différents vins au Repère des vignerons, au 154 rue Saint-Hilaire à Rouen. Et dans un tout autre registre, pour les freelances et les adeptes du télétravail, l'espace La maison bleue coworking accueille tous ceux qui souhaitent travailler dans un cadre calme et convivial.

