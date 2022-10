Cadeaux. Chaque matin, gagnez 4 entrées pour le Futuroscope !

Gagnez chaque matin vos 4 entrées pour passer une journée au Futuroscope avant la fin de l'année ! Découvrez 40 attractions et spectacles pour toute la famille, avec des nouveautés comme :

- Chasseurs de Tornade

Vous plongerez au cœur d'un écran LED circulaire, le plus grand d'Europe, avec des effets spéciaux et des scènes en direct. Tout ça sur une plateforme qui monte, descend, s'incline et tourne. Une expérience unique au monde !

- Objectif Mars

Dans cette expérience en intérieur et en extérieur, vous affronterez les champs électromagnétiques et les éruptions solaires avec des vitesses de pointe jusqu'à 55 km/h. Vous partirez à la conquête de l'espace et personne ne vous arrêtera.

Et toujours L'Extraordinaire Voyage - Arthur l'Aventure 4D - Danse avec les Robots - La Machine à Voyager dans le Temps - Futuropolis, la ville des enfants…

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort chaque jour du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre dans Normandie matin, avec Alex.