Le Havre. Il profère des menaces sur son balcon : la police intervient

Le réveil a été agité pour les habitants de la rue Bossuet, au Havre, vendredi 28 octobre. Vers 6 heures du matin, un quadragénaire habitant dans un immeuble criait, hurlait, tenant des propos incohérents. Alertée, une équipe de police secours est parvenue à calmer l'individu, défavorablement connu de ces services pour consommation de stupéfiants.

Armé d'un couteau

Environ deux heures plus tard, les riverains ont à nouveau sollicité la police. L'individu se trouvait alors sur son balcon, armé d'un couteau, proférant des menaces et tenant des propos incohérents à tendance complotistes, indique une source policière. La compagnie d'intervention et la brigade anticriminalité ont formé une colonne d'assaut afin d'interpeller le forcené.

Le périmètre a été bouclé et les sapeurs-pompiers mobilisés par prévention. Les policiers ont explosé la porte de l'appartement et interpellé l'individu à l'aide d'un taser, afin de lui faire lâcher son arme.

L'homme a été placé en garde à vue.