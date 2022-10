Moyon Villages. À la Ferme de l'Isle, le fromage blanc sous toutes ses saveurs

La Ferme de l'Isle, entreprise familiale située à Moyon Villages, enchaîne les récompenses. Le 22 septembre dernier, elle recevait le prix de la promotion du territoire, aux Saint-Lô Awards. "C'est agréable de voir que nos produits sont valorisés et que les gens les aiment", souligne Anne-Sophie Simon, cogérante de la ferme.

En plus de la boutique, c'est au marché de Saint-Lô qu'elle vient avec son équipe, deux fois par semaine, à la rencontre de leur clientèle. Mais pour continuer à ravir cette dernière, il faut savoir changer régulièrement les cartes, et surtout innover. C'est le cas avec leur toute dernière saveur, du fromage blanc à la poire.

En plein cœur du marché de Saint-Lô.

En bouche, le produit est un délice dès les premiers instants. La texture est onctueuse, savoureuse et on ne tarde pas à s'offrir une seconde bouchée. Le parfum est captivant et donne l'impression d'être entouré de 1 000 petites poires découpées. L'alliage est parfait entre les quelques morceaux de fruit, croquants, et la fraîcheur du fromage blanc.

Quelques minutes d'attente avant d'être servi.

"Les 10 saveurs habituelles [comme mangue, citron, pêche ou ananas, ndlr] sont toujours disponibles, ajoute la gérante. Et désormais, nous produisons 'les petits apéros de la ferme' toute l'année." Tomate-basilic ou ail-fines herbes, quel serait votre choix ?

Les petits apéros de la ferme. - La ferme de l'Isle