Caen. Pierre Casenave-Péré défie la Route du Rhum

Pierre Casenave-Péré est le Caennais de cette 12e édition de la Route du Rhum.

À 23 ans, il est l'un des benjamins de l'épreuve. Licencié à Barneville-Carteret, dans la Manche, il participe pour la première fois à cette course mythique. L'un des moments les plus forts de sa jeune carrière, à n'en pas douter. "Je ressens un mélange entre excitation et appréhension, c'est peut-être la seule Route du Rhum que je vais parcourir. Les 138 concurrents sont arrivés, il y a une effervescence que je n'ai jamais connue, c'est un événement assez fou", confie le jeune marin.

Quinze jours de solitude

Le départ sera donné le dimanche 6 novembre à 13 h 02, dans la baie de Saint-Malo, en Bretagne. Destination Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Pierre sera présent avec les 54 autres class 40, la catégorie de bateau la plus représentée sur la ligne de départ. "C'est le moment le plus stressant de la transat, 55 class 40 sur la même ligne, ça fait beaucoup. Il faudra faire attention aux collisions tout en avançant", déclare le skippeur de la team Legallais. La régate devrait durer une quinzaine de jours, le tout en solitaire.

Mais pour le Calvadosien, cela ne représente aucun problème. "Lors de mes précédentes courses en solitaire, être seul ne m'a pas particulièrement déplu. Si besoin, je me confie à ma caméra, je passe beaucoup de temps avec elle", ajoute-t-il.

Objectif : battre les autres bateaux

d'ancienne génération

Pierre Casenave-Péré va affronter l'Atlantique avec un bateau datant de 2015, qui a déjà participé à trois Transat Jacques Vabre avec ses anciens propriétaires. C'est en 2021 que Pierre se fait la main sur cette embarcation, avec son coéquipier Kevin Bloch. Ils terminent ensemble 5e du championnat Class 40, après une belle performance lors de la Transat Jacques Vabre, obtenant la 8e place. Même classement à la CIC Normandy Channel Race.

C'est l'entreprise Legallais qui est le sponsor de ce monocoque depuis le rachat de ce dernier. C'est avec lui que Pierre va tenter de réaliser son objectif, déjà bien défini. "Les bateaux de nouvelle génération sont plus rapides, je vais essayer d'en mettre quelques-uns derrière moi. Mon objectif est de finir premier des embarcations les plus anciennes. Mais avant tout, je souhaite tout donner afin de n'avoir aucun regret au moment où je vais franchir la ligne d'arrivée."