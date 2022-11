Caen. Croq' festival : le rendez-vous des Normands gourmands

Pour cette septième année dédiée à la gastronomie locale, la Ville de Caen donne un coup de neuf au projet initial, puisque Novembre gourmand tire sa révérence pour devenir Croq'festival. Du vendredi 4 au dimanche 20 novembre, l'excellence culinaire normande sera au cœur des festivités. Au menu : dégustations, ateliers, expositions, marchés, rencontres et diverses animations.

Mercotte dédicace son dernier livre

Pour lancer ces quinze jours dédiés au bien manger, la Ville met les petits plats dans les grands avec une séance dédicaces de la critique culinaire et blogueuse Mercotte, connue pour son rôle de jurée dans l'émission Le meilleur pâtissier, sur M6. Elle apposera sa signature sur son dernier ouvrage La Savoie gourmande. Ici, elle part à la rencontre de chefs emblématiques, pâtissiers, artisans, producteurs, vignerons et figures locales qui se confient à elle sur leur histoire, leur passion, leur parcours, leur cuisine, le tout ponctué d'anecdotes et de recettes.

Déambuler devant l'expo "Imaginaire"

Pour agrémenter cette quinzaine dédiée à l'art culinaire, la Ville de Caen propose d'apprécier l'exposition Imaginaire de Patrick Rougereau. Depuis le samedi 22 octobre et jusqu'au jeudi 5 janvier, le photographe culinaire revient dans sa ville pour son exposition. Cette dernière invite le public à un parcours artistique dans Caen. Chacun pourra découvrir ses images grand format au fil de l'eau, sur le port (Quai Vendeuvre) et sur l'esplanade de l'hôtel de ville pour conclure sur une balade dans la salle du scriptorium, où seront présentées les photographies et les sculptures de l'artiste. Elles permettront aux visiteurs de "plonger dans les matières et les textures", ses sujets de prédilection. Les œuvres présentées dans cette édition sont le témoin de l'univers imaginaire de Patrick Rougereau, "son monde à lui", où la dorade se pare de plumes et où le champignon se transforme en éclipse solaire, où les photographies prennent vie.

Et bien d'autres gourmandises

Le festival s'étend sur quinze jours. D'autres gourmandises sont à apprécier. Le week-end des samedi 12 et dimanche 13 novembre mettra l'accent sur la gastronomie et l'art suédois à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Inauguration de statue, village nordique avec dégustations mais aussi expositions culinaires : un vent de fraîcheur venu d'ailleurs soufflera sur la Normandie. Mardi 17 novembre, de 19 heures à minuit, une "nuit toquée" viendra tenir éveillés les étudiants avec des ateliers, jeux, quiz, et des challenges à l'hôtel de ville de Caen. La finale du concours de cuisine interquartiers composé d'amateurs et d'amatrices, elle, aura lieu mercredi 18 novembre, à l'hôtel de ville de Caen, avec un plat imposé.

Pratique. Croq' festival : du vendredi 4 au dimanche 20 novembre. Le menu complet du festival est à retrouver sur le site internet : caenlamer-tourisme.fr. Plus d'informations : 02 31 27 14 14.