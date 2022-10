Près de Rouen. Ils braquent la caisse d'un parc de loisirs pour enfants, deux hommes interpellés

Deux hommes de 20 et 26 ont été interpellés par des policiers de la brigade anticriminalité au Grand-Quevilly, mercredi 26 octobre dans la soirée, indique la police.

Un peu plus tôt, l'un d'entre eux est entré dans le parc de loisirs pour enfants Woupi et a profité de l'absence de personnel au comptoir pour dérober le contenu de la caisse, d'environ 500 euros. Repéré, il a été poursuivi par une salariée qui a tenté de l'arrêter. Le suspect l'a alors mise au sol et a rejoint son complice qui l'attendait sur un scooter à la sortie du parc. C'est alors qu'il aurait menacé la salariée de sortir un couteau, en mettant la main sur sa poche.

Les deux suspects en garde à vue

Prévenue, la police se rend sur les lieux. Informés que le suspect était, juste avant, entré dans la salle de sport voisine, les fonctionnaires consultent les caméras de surveillance et identifient l'individu, déjà connu des services de police.

Ils se rendent à son domicile et reconnaissent le scooter mis en cause. Le premier suspect, qui tente de résister, est interpellé. Le second a jeté un autre scooter en direction des policiers avant de prendre la fuite. Il a finalement pu être arrêté également, vers 19 h 30. Tous deux ont été placés en garde à vue pour vol à main armée en réunion et violences volontaires avec arme sur personnes dépositaires de l'autorité publique. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale.