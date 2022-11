Alençon. Les pâtissiers trop choux : Charles et Ava ont trouvé la recette

Ils s'affichent avec tous les deux un sourire grand comme cela. Charles Fraboulet et Ava Zwingel, tous deux 27 ans et en couple depuis maintenant dix ans, ont le sens de la promo !

Charles et Ava sont passés d'études supérieures en quatrième année de médecine aux choux à la crème pralinés en séduisant des milliers d'internautes qui suivent à la lettre leurs conseils et leurs recettes de gâteaux sur la toile. Leur petite entreprise tourne à plein tube : le couple s'est lancé il y a quatre ans dans ce nouveau métier de pâtissiers-influenceurs. Sur les réseaux sociaux, les petits gâteaux font de grandes pièces montées : Charles et Ava revendiquent quelque 130 000 abonnés sur Instagram et près de 200 000 sur la chaine YouTube où on peut les voir cuisiner leurs recettes chez eux, dans le sud de la France. A cela s'ajoute depuis peu une seconde entreprise, celle-là de coaching pour aider ceux qui leur font appel afin de se reconvertir professionnellement. Leurs conseils sont aussi dispensés en ligne.

Pourquoi avoir quitté la médecine au profit de la crème pâtissière ? "En fait, dit Ava, nous avons mal vécu nos premières expériences hospitalières. C'est à partir de ce moment-là que nous nous sommes interrogés sur le sens à donner à notre vie." Ainsi est née petit à petit l'idée de faire de la pâtisserie un job à temps plein. Leur modèle économique repose en grande partie sur la formation en ligne qu'ils dispensent pour toutes celles et tous ceux qui veulent s'initier ou se perfectionner en pâtisserie. Charles et Ava, qui ont le sens des affaires, en vivent "bien" mais ne souhaitent pas dévoiler leur chiffre d'affaires, c'est secret-défense ! Et si c'était à refaire ? Ava n'hésite pas une seule seconde : "C'est la meilleure décision que nous ayons prise."

Les souvenirs de lycée à L'Aigle...

Charles est originaire de L'Aigle, Ava d'un petit village tout à côté. Ils se sont connus au lycée de L'Aigle : "On en garde tous les deux de très bons souvenirs. Ce furent de de très belles années, nous étions entourés de nos amis." Pourquoi donc avoir quitté la Normandie pour partir travailler travailler dans le Sud ? "Pour les paysages, le climat et la mer Méditerranée. On y est bien."

Entre deux cours de pâtisserie, les deux tourtereaux normands, qui ont prévu de se marier l'an prochain, reviennent de temps en temps se promener dans l'Orne où sont installées leurs familles. "C'est un département que nous aimons beaucoup. On adore venir s'y balader." Leurs petits péchés mignons : le dessert Mont Blanc pour Ava, le Paris-Brest pour Charles. Une crème de vie à deux !