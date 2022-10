Manche. Une faible densité d'infirmiers dans le département : les chiffres clés

C'est un outil innovant que propose l'Ordre national des infirmiers. Il vient de publier une carte de la densité des infirmiers sur le territoire. Elle vient d'être créée pour alimenter les débats dans le cadre du projet de loi du budget de la sécurité sociale. Premier constat : les infirmiers sont répartis partout sur le territoire, même dans les déserts médicaux.

Moins de 50 infirmiers pour 10 000 habitants, c'est la situation si on regarde à l'échelle du département. C'est beaucoup moins que les autres départements français, notamment dans le sud de la France. Dans le détail, tous les bassins de vie ne sont pas pourvus de la même façon. Du côté de Barneville, on tombe à moins de 15 infirmiers, libéraux ou salariés, pour 10 000 habitants. Dans le Cotentin, autour de Saint-Lô ou Coutances, c'est un peu mieux, il y a entre 40 et 60 professionnels pour 10 000 personnes. La zone la mieux pourvue est Granville puis Avranches. Dès qu'il y a un hôpital, il y a plus d'infirmiers.

Le profil des infirmiers

Ces infirmiers manchois sont assez jeunes, dans la plupart des bassins de vie, la moitié à moins de 40 ans, toujours autour des hôpitaux. Ce n'est pas le cas pour Saint-Sauveur-le-Vicomte, Barneville et Bréhal où les infirmiers sont plus vieux, et davantage en libéral.

L'Ordre des infirmiers veut aussi pousser pour étendre les compétences en matière de consultation et de prescription des infirmiers, notamment dans les déserts médicaux. Une carte finalement très politique.