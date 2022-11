Caen. D'un cabinet d'ingénierie à un magasin de fleurs, Nathalie Aurégan a changé de métier

"J'ai ouvert ma première boutique il y a dix ans à Colleville-Montgomery et la seconde en avril dernier à Caen", explique Nathalie Aurégan. Aujourd'hui à la tête de deux boutiques "Ô Fleurs de Nath", la fleuriste affirme qu'elle "exerce un métier passion. Je ne changerais pour rien au monde la décision que j'ai prise il y a quelques années !" L'ancien métier de Nathalie était effectivement très éloigné de celui de fleuriste : elle coordonnait les travaux et travaillait sur de gros projets, comme la rénovation de la gare de Caen.

De maître d'œuvre à fleuriste

"L'élément déclencheur qui m'a conduite à démissionner, c'est une entorse qui m'a laissée immobilisée pendant un moment, confie-t-elle. J'ai profité de ce temps pour réfléchir sur le sens que je souhaitais donner à ma vie." Cette passionnée d'art floral pendant son temps libre s'est naturellement tournée vers le métier de fleuriste. Elle avait des prédispositions, mais a dû reprendre des formations pour connaître les bases. Nathalie Aurégan a notamment réalisé des formations en centres privés, entourée des Meilleurs Ouvriers de France près de Tours pour apprendre le métier. Elle a aussi suivi une formation à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Caen pour apprendre la partie administrative pendant trois mois. "Les débuts n'ont pas été faciles car il faut accepter de ne pas pouvoir se payer dans les premiers temps", précise la gérante. Le maître mot de Nathalie pour réussir une reconversion professionnelle, c'est d'être passionné par le métier que l'on souhaite exercer, être conscient des contraintes et posséder une bonne capacité de mémorisation. "Retenir tous les termes techniques et le nom des fleurs n'est pas forcément simple au départ, mais avec de la patience et beaucoup de volonté, on parvient à atteindre son but", conclut la fleuriste sourire aux lèvres.