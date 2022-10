Technologie. Panne mondiale sur WhatsApp : que s'est-il passé ?

De 9 heures à 11 h ce mardi 25 octobre, les utilisateurs de WhatsApp ont déploré des difficultés à utiliser l'application de messagerie instantanée. Impossible de se connecter sur l'application et sur la version web. La panne a été signalée sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, par de nombreux internautes du monde entier.

L'envoi et la réception de messages ne fonctionnent plus.

À 9 h 17, la page Downdetector, qui répertorie les signalements de pannes, a tweeté en évoquant "des problèmes" sur WhatsApp.

Pour l'instant, le groupe Meta, qui détient les réseaux sociaux Facebook et Instagram et les messageries Messenger et WhatsApp, n'a pas communiqué sur la panne.