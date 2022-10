Eure. Un gendarme tué et de nombreux blessés dans un terrible carambolage sur l'A13

Le choc a été très violent mardi 25 octobre vers 2 h 50 du matin, sur l'A13, dans le sens Paris-province près de Pont-Audemer, au niveau de Saint-Mards-de-Blacarville.

Un camion de 44 tonnes est venu, pour une raison encore inconnue, percuter plusieurs véhicules qui se trouvaient dans une zone balisée par la SAPN, la société d'autoroute.

L'autoroute toujours fermée

Le camion a percuté deux véhicules de la gendarmerie, un véhicule civil et une dépanneuse.

Un gendarme est mort sur place. Un autre a été grièvement blessé et évacué d'urgence par hélicoptère vers un hôpital. Deux autres militaires ont été plus légèrement blessés, ainsi que le conducteur du camion de 21 ans, un agent de la SAPN de 43 ans et deux hommes de 25 ans, présents dans le véhicule civil, qui ont été évacués vers les hôpitaux d'Elbeuf et du Havre. Le conducteur de la dépanneuse est indemne.

Trente pompiers se sont rendus sur les lieux avec deux équipes du Samu. L'autoroute A13 était toujours fermée à ce niveau dans le sens Paris-province à 8 h 30.