Caen. Meurtre de Théo : 20 ans de prison pour le principal accusé

C'est un procès très éprouvant pour la famille de Théo Perrelle qui s'est achevé lundi 24 octobre. Le jeune Théo avait été tué par balle "pour un mauvais regard" en 2019 dans le quartier de la Grande Delle, à Hérouville-Saint-Clair. Après six jours d'audience, le verdict est tombé : le principal accusé du meurtre de Théo, Sid Ahmed Hattabi, a été condamné à vingt ans de prison pour meurtre et non pour assassinat. Les jurés n'ont pas retenu la préméditation.

Dans son réquisitoire, l'avocat général évoque la difficulté du procès. "Les faits sont d'une simplicité dramatique et depuis lundi dernier, ce ne sont que mensonges et revirements." Après son exposé, il requiert 20 ans d'emprisonnement pour Monsieur Habatti, 15 ans et 13 ans pour les deux autres accusés et sept ans pour le dernier, mineur au moment des faits.

Les membres de la famille de la victime se sont succédé à la barre. D'abord le grand-père maternel, inconsolable, a dit combien il était proche de Théo. Ils faisaient de la cuisine et de la pâtisserie ensemble. Puis, la maman a dit en se tournant vers les présumés coupables : "Le 18 mai 2019, vous avez tué mon fils, mais ce jour-là, je suis morte aussi." D'autres personnes sont intervenues, toutes unanimes pour dire que Théo était un garçon, gentil, travailleur, compétent et pas agressif. Le papa, submergé de chagrin, a été incapable de prendre la parole.

Lundi, l'après-midi s'est clôturé par les plaidoiries des avocats de la défense. La cour a rendu son verdict : en plus de la peine accordée au principal accusé, deux autres accusés ont écopé de trois ans de prison pour violences volontaires. Le plus jeune, mineur au moment des faits, a été acquitté.