Caen. Que faire pendant les vacances de la Toussaint ?

Depuis vendredi 22 octobre, les vacances scolaires de la Toussaint ont débuté pour la zone de Caen : plus de cours jusqu'au lundi 7 novembre. De quoi profiter pendant deux semaines en famille. L'occasion d'écouter des contes, de découvrir la nature et de participer à sa reconstruction, de se poser des questions ou encore de découvrir la gravure à travers un atelier dédié à l'automne.

S'initier à la période du Moyen Âge

"Oyez, oyez !" Les enfants sont appelés, jeudi 27 octobre, à tendre l'oreille pour écouter le conte Le chevalier qui ne savait pas comment compter, narré par des comédiens de la compagnie La Belle Envolée, à l'Abbaye aux dames de Caen. Dans la salle Mathilde, Hervé, tout nouveau chevalier, est en difficulté : le jour où il doit sauver Martin, son meilleur ami, il brave tous les dangers et se confronte au pire des défis : se mettre à compter ! "Avec l'aide des enfants, Hervé parviendra-t-il à se débrouiller ?", questionne la compagnie. Ce moment de partage permet de découvrir, dans ce conte, les éléments architecturaux et les personnages typiques du Moyen Âge, mais aussi la tenue du chevalier. Rendez-vous à 14 h 30 pour une durée d'une heure.

Prendre soin de la nature

Des activités sont proposées pendant ces vacances pour mieux comprendre le fonctionnement de la nature. Dans le bois de Lébisey d'Hérouville-Saint-Clair, une découverte de la salamandre et des autres amphibiens fréquentant cet endroit est organisée. Un comptage participatif des salamandres adultes sur les chemins du Bois aura lieu à la tombée de la nuit. Cette animation est proposée par la Ville et animée par le CPIE Vallée de l'Orne. Du côté de Colombelles, le Wip, dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité de la ville, met en place un atelier conception d'abris de mammifères de jardin. Mercredi 2 novembre, à 15 heures, les participants sont invités à fabriquer de leurs mains une maison pour les hérissons et pipistrelles. Chacun repartira avec son ou ses abris fabriqués.

Apprendre à graver à l'automne

Mercredi 2 novembre toujours, Véronique Foucher, artiste plasticienne-graveur, engage un atelier gravure, monotype et gravure sur polystyrène. En cette saison, elle propose aux enfants âgés au minimum de cinq ans de travailler sur le thème du végétal en automne. Pour les curieux et curieuses, rendez-vous à 15 heures au bureau d'information touristique de Ouistreham. Il vous faudra débourser 16 € pour participer.

Pratique. Conte pour enfants : jeudi 27 octobre à 14 h 30 dans la salle Mathilde de l'Abbaye aux dames. Gratuit. Réservations : abbayeauxdames@normandie.fr. Nuit des dragons : jeudi 27 octobre à 18 heures au bois de Lébisey. Gratuit. Inscriptions : 02 31 45 33 11. Atelier conception d'abris : mercredi 2 novembre à 15 heures au Wip. Gratuit. Informations : 02 31 30 43 27. Gravure d'automne : mercredi 2 novembre à 15 heures au BIT de Ouistreham. Informations : 02 31 97 18 63.