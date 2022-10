Rouen. Une centaine de participants au rassemblement pour Lola, 12 ans, assassinée à Paris

Dès 14 heures samedi 22 octobre, un petit nombre de personnes s'étaient regroupées au pied de la cathédrale de Rouen. Au son d'une musique classique, les personnes éparpillées se sont alors regroupées formant un groupe d'environ 100 personnes. Tous étaient venus pour rendre un ultime hommage à Lola, jeune collégienne de 12 ans, violemment assassinée à Paris le vendredi 14 octobre, par une jeune femme originaire d'Algérie en situation irrégulière.

Grégoire Houdan, responsable des Jeunes Républicains, a pris alors la parole et déclaré "ne pas vouloir faire de récupération politique, mais juste partager le deuil d'une famille durement touchée par cet assassinat. Il faut essayer de comprendre, a-t-il ajouté, comment un tel supplice a pu être possible dans notre pays. Il faut éveiller la conscience de chacun et surtout du gouvernement."

Le militant a ensuite réclamé une minute de silence et demandé à ceux qui avaient des fleurs de venir les déposer sur le parvis de la cathédrale.

Au moment de la dispersion, quelques slogans se sont fait entendre mais se sont arrêtés très vite pendant qu'un drapeau français était agité.

Commencé à 14 h 05, ce rassemblement était terminé à 14 h 24, dans le calme.

La veille, les parents de la jeune Lola, avaient indiqué via un communiqué de leur avocate, s'opposer à "toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques".