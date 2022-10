Métropole Rouen Normandie. D'importants chantiers débutent pendant les vacances, des perturbations sur la route

C'est une habitude pendant la période des vacances scolaires. Les chantiers d'envergure peuvent débuter ou s'accélérer, pour profiter d'une période pendant laquelle le trafic routier est moindre.

Dans la Métropole Rouen Normandie, le chantier des aménagements du boulevard de l'Europe et du Réseau express vélo se poursuit. Entre lundi 24 octobre et le jeudi 10 novembre, l'accès au boulevard de l'Europe depuis le Carrefour de la prison sera fermé dans ce sens uniquement. Le boulevard sera aussi fermé dans le même sens entre le carrefour et le rond-point des Harkis.

Des travaux sur le chauffage urbain à Petit-Quevilly

Lundi 24 octobre, doivent aussi commencer les travaux de raccordement du Pont Flaubert vers la Sud 3. Le chantier doit durer jusqu'au mois de janvier. La circulation est réduite à deux voies dans les deux sens sur le pont.

Par ailleurs, les travaux de la SNCF de reprise des voies ferrées sur les berges de Seine doivent commencer le 27 octobre jusqu'au 15 novembre.

Des travaux doivent aussi être menés à Petit-Quevilly pour prolonger le réseau de chauffage urbain sur le boulevard du Général De Gaulle et sur la rue Saint-Julien. Ce chantier doit s'achever en début d'année 2023.

L'état du trafic en temps réel est à consulter sur trafic-metropole-rouen.fr.