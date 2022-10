Bonne table à Rouen. La Belle Époque, les bonnes recettes d'antan

Autrefois bar de quartier, l'établissement rouennais a fait peau neuve récemment, après quelques coups de balai et la décoration revisitée. Le restaurant La Belle Époque a ouvert ses portes officiellement le 13 octobre dernier, rue des Charettes. Il est tenu par Clara Lalouette, jeune mère de famille de retour en Normandie depuis peu. Issue de l'école hôtelière, la gérante a enfin concrétisé son "rêve de gosse", comme elle l'appelle. "C'est un peu comme chez grand-mère", assume la gérante, à l'image de la vaisselle en faïence, chinée chez les grands-parents, et les vieux jeux de société qui s'entassent dans un coin de la pièce ; Scrabble et autres Monopoly en francs, "mais je ne suis pas encore grand-mère", insiste la patronne.

Une nouvelle carte chaque mois

Une ambiance d'antan donc, qui se retrouve évidemment dans l'assiette avec une cuisine généreuse et traditionnelle, faite de fromage, de crème et de beurre. Pour autant, pas question de gaspiller quoi que ce soit. "La carte change régulièrement, les quantités sont mesurées en fonction de l'activité." Pour le reste, les plats terminent sur Too Good to Go, une application permettant aux restaurants d'écouler leurs invendus à prix réduits. "L'idée, c'est d'inventer des plats avec ce qu'on a dans le frigo, comme on fait à la maison en fait", explique la patronne. Ici, chaque mois a son propre menu. Pour octobre, Clara Lalouette a proposé les classiques bœuf bourguignon, tarte au parmentier de bœuf ou crème caramel.

Je me lance sur un menu complet, entrée, plat, dessert. Je choisis les chaussons au brie et oignons confits pour commencer et, pour le plat principal, plus original, un filet de poulet sauce au neufchâtel.

Filet de poulet sauce au neufchâtel.

Je termine avec une classique crème caramel au beurre salé. Le résultat final est fidèle aux promesses initiales. Les plats sont généreux sans être trop copieux et la note, elle, est plutôt mince. Comptez ici seulement 15,50 euros le menu, sans compter les boissons ou le café.

Pratique. 18 rue des Charettes à Rouen. Ouvert midi et soir du lundi au samedi.