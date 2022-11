Montilly-sur-Noireau. Sports Nature Festival pour la bonne cause

"On arrive à la quarante-septième édition. C'est parti d'un petit cross organisé pour une centaine de personnes dans un sous-bois", se souvient Hervé Quettier, organisateur de Sports Nature Festival. Petit à petit, se sont greffées des randonnées, maintenant huit disciplines au total, et ce cross est devenu international, puis une fête du sport en général.

"À Montilly-sur-Noireau, il y a une volonté des habitants de travailler ensemble à des organisations, comme sur la Foire Saint-Denis. On a aussi un festival de musique. Le sport est également fédérateur pour les habitants et, pour aller au-delà de ce que chacun connaissait, on s'est rapprochés d'associations qui sont spécialistes chacune dans leur domaine."

Les sports nature,

dans l'air du temps

Hervé Quettier pense que cette édition sera comparable aux précédentes, avec environ deux mille cinq cents participants. L'an dernier, ils venaient de douze départements et de quatre nations. Nouveauté 2022, le festival débutera dès le jeudi soir, avec un trail nocturne. "Montilly est une commune rurale, nos activités sportives vont vers la nature, nos chemins s'y prêtent, on a tous les éléments pour développer ce genre d'activités. On profite aussi de la mode actuelle du trail, d'où notre volonté d'innover avec ce trail nocturne, qui va permettre de découvrir autrement nos chemins avec un ravitaillement festif à la fin pour les participants."

Douze courses régionales et internationales seront au programme de la journée de vendredi, avec pour la plus cotée la participation d'athlètes de clubs régionaux pour qui c'est le début de la saison, mais aussi de davantage de coureurs internationaux que les années précédentes, notamment kenyans ou encore rwandais.

"S'ouvrir à un maximum de personnes"

L'organisateur veut que chacun puisse participer, "des non-licenciés, des licenciés sur le cross international, avec un prix d'inscription relativement bas" et affiche une autre volonté : "être un événement caritatif et solidaire avec les associations, Rêve de bouchons, Dotis et Solidarité-Bocage, à qui on a reversé soixante-dix mille euros en une quinzaine d'années". Objectif, "finir chaque année à zéro sur le plan financier après avoir reversé de l'argent à ces associations". De quoi peut-être finir de vous convaincre de venir marcher ou courir, vous aussi, les 10 et 11 novembre à Montilly-sur-Noireau.