Aube. Les DéSAXés, humour virtuose à Jazz en Ouche

Le festival Jazz en Ouche revient, mais pas à L'Aigle, où la salle de spectacle est toujours en travaux. Ainsi, il s'ouvrira à Aube, jeudi 17 novembre, à 20 h 30, par le concert des DéSAXés. Le quatuor de saxophonistes virtuoses, comédiens, danseurs, bruiteurs, chanteurs se livre sur sur scène à une bataille musicale. Au menu également : Scratchophone Orchestra vendredi 18, à 20 h 30, au Silo à Verneuil-sur-Avre ; une master class samedi 19 à 15 heures, à la salle Michaud de L'Aigle, avec l'Eagle Mega Band et une conférence d'Alain Siard ; Manu Lanvin and the Devil blues le 19 à 20 h 30 au gymnase de Crulai ; Pauline Croze le 20 à 15 heures, à la salle des fêtes d'Aube.

Pratique. Réservation : ville-laigle.fr