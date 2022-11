Flers. Les Leleu Brothers en concert à la salle Louaintier

Né à Lille en 1983, le trompettiste Romain Leleu est considéré comme l'un des meilleurs interprètes de sa génération. Son frère, Thomas Leleu, est un tubiste né en 1987. Romain à la trompette et Thomas au tuba forment ensemble les Leleu Brothers ! Romain et Thomas Leleu, virtuoses tous deux élus aux Victoires de la musique classique (respectivement 2009 et 2012) se retrouvent afin de partager avec vous un moment musical unique. Ils vous proposent un programme varié, de Vivaldi à Piazzolla, en passant par Haendel, Corelli, Bonfa, Bach, mais aussi Barbara…

Pratique. Salle Louaintier, mardi 29 novembre à 20 h 30. Réservation : Conservatoire de Flers.