Deauville. Incendie dans un hôtel : 87 personnes évacuées 

Un épais nuage de fumée était visible mercredi 19 octobre, à Deauville, à proximité du casino. Et pour cause, un incendie s'est déclaré dans le Novotel, situé Boulevard Eugène Cornuche, en tout début d'après-midi. Les pompiers sont intervenus et ont évacué les 87 occupants de l'hôtel. Aucun blessé n'est à déplorer. Le feu a été localisé au niveau du local technique de la piscine.

Ce sont en tout 41 sapeurs-pompiers qui se sont rendus sur les lieux, en provenance de Touques, Villers-sur-Mer, Pont l'Évêque, Honfleur, Lisieux et Ouistreham. L'intervention est toujours en cours.