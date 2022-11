Sap-en-Auge. A l'écomusée Le Grand Jardin, vous prendrez bien un coup de cidre ?

C'est de saison ! La cueillette des pommes à cidre dans les vergers s'achève et l'écomusée Le Grand Jardin au Sap-en-Auge, organise la 23e édition de sa fête du cidre.

Il s'agit de perpétuer les traditions mais aussi de promouvoir les produits locaux et artisanaux. 2 000 à 3 000 visiteurs viennent chaque année découvrir ce site avec broyage des pommes à la mode du XVIIIe siècle, actionné par un cheval percheron. Le jus est extrait des pommes grâce à un pressoir avec sa poutre longue de sept mètres qui pèse 1 700 kg ! Vous assisterez au ramassage des pommes avec une machine ancienne, à la fabrication du cidre, à la distillation pour obtenir du calvados. Mais c'est aussi un marché de produits locaux et d'artisanat d'art, une scierie à l'ancienne, un maréchal-ferrant et des dégustations de cidre chaud, de soupes, de beignets à l'ancienne, de teurgoules, de promenades à poney, animations par les pompiers.

Fête du cidre, 12 et 13 novembre, 10 h à 18 h, entrée libre, parking gratuit.