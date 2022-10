Mobilités douces. Rouen dans le top 10 des villes françaises où l'on peut vivre sans voiture

Dans son classement publié samedi 15 octobre, Le Parisien s'est basé sur plusieurs critères pour déterminer la ville "où il est possible d'abandonner sa voiture, pour passer de manière simple à la marche, au vélo ou aux transports en commun". Plusieurs critères ont été pris en compte. Parmi eux, les infrastructures cyclables, piétonnes, le nombre de supermarchés dans chaque ville, les parts de trajets domicile-travail effectués à pied, à vélo, en transports en commun et en véhicule motorisé et la part de ménages avec au moins une voiture. À la suite de cette étude, la ville aux cent clochers est classée en 6e position. Elle obtient la note de 16,85/20. Cinq villes la devancent. Grenoble obtient la première place du classement (17,78), suivie de Lyon (17,35), Paris (17,25), Bordeaux (17,2) et Lille (17,07).

Un classement encourageant

"Rouen confirme sa dynamique en matière de mobilités. Massification de l'offre de transports en commun, accentuation de la piétonnisation et de la renaturation des espaces publics, développement des infrastructures en faveur du vélo comme du covoiturage… les résultats sont là", se réjouit la Ville de Rouen. Cependant elle garde les pieds sur terre. "Même si les classements sont toujours à relativiser, celui-ci nous encourage à poursuivre et amplifier nos efforts, pour améliorer la qualité de vie en favorisant le partage de l'espace public et toutes les mobilités alternatives à la voiture individuelle dite 'autosoliste' afin d'adapter notre ville face aux défis du siècle."