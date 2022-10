Coutances Mer et Bocage. Une enquête publique pour aménager le littoral

Une enquête pour imaginer le littoral de demain. C'est ce que soumet la communauté de communes Coutances Mer et Bocage à ses habitants. L'administration souhaite recueillir l'avis des habitants sur l'aménagement des 25 km de côtes de l'intercommunalité. Partant du constat que cette côte évolue, il faut donc trouver la meilleure manière de continuer y vivre. L'intercommunalité a pour objectif de "répondre aux désirs et usages de toutes et tous". Le questionnaire a été lancé le samedi 15 octobre, les habitants ont jusqu'au mardi 15 novembre pour y répondre.

Les particuliers sont invités à s'exprimer, mais aussi les associations, les entreprises et les autres institutions, comme les communes ou le Département. Est à l'étude plus précisément l'espace entre le havre de Blainville et le havre de Geffosses, dans un projet d'aménagement nommé justement "Entre deux havres".

L'enquête est disponible ici.