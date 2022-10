Caen. Le Curiosity Club, un espace d'échange pour les femmes et par des femmes

Le Curiosity Club de Caen, c'est l'histoire de quatre mamans ayant sympathisé par le biais de leurs enfants. Un jour, Hélène Tayeau apprend l'existence de ce genre de club un peu partout en France et passe le mot à ses amies. Des femmes se réunissent pendant une soirée, discutent, partagent, et écoutent le discours d'une personne jugée inspirante, pour ce qu'elle est ou ses actions. Jeudi 13 octobre a eu lieu la première rencontre normande, et "c'était génial", d'après Laure Rebuffé, l'une des créatrices du club à Caen.

Partager son expérience

"Nous sommes à un âge où l'on se pose des questions, on a envie de faire beaucoup de choses, de se reconvertir… On a besoin de femmes qui nous inspirent, qui sont aussi passées par là", explique Camille Jouanneau, autre membre du quatuor. Lors de chaque soirée, une femme invitée prend la parole pendant 45 minutes, mais ça ne s'arrête pas là. Toutes les participantes peuvent échanger ensemble avant et après, autour d'un cocktail proposé par une traiteur locale, tout en découvrant les créations d'une artisane locale.

"Jeudi dernier, nous étions 25 et l'ambiance était vraiment chaleureuse, affirme Laure Rebuffé. C'est une manière de s'ouvrir l'esprit, de faire des rencontres. C'est aussi prendre une soirée pour soi." Et c'est une soirée exclusivement féminine. Attention, aucune revendication à retrouver là-dedans. "Il s'agit d'un club pour les femmes, mais pas contre les hommes", soutient Camille Jouanneau. Les dirigeantes assurent que la parole se libère plus facilement quand les femmes se retrouvent exclusivement entre elles. Toutes sont confrontées aux mêmes problématiques de la vie et peuvent ainsi raconter leur expérience, délivrer leurs astuces… Les discours des invités permettent aussi à l'audience de s'évader quelques instants. Laure Rebuffé a assisté à l'intervention d'une commissaire-priseuse. "On se dit 'tiens, que serais-je devenue si j'avais fait ça ?'."

Les quatre amies découvrent ensemble les joies de l'événementiel. Elles se partagent les tâches et planchent déjà sur la recherche de futures intervenantes pour animer les soirées ayant lieu tous les deux mois environ. Une sénatrice devrait bientôt être de la partie, tout comme Colette, résistante bien connue de la région, ou des entrepreneuses de l'agglomération. Le lieu change à chaque fois, et s'adapte en fonction de l'intervenante. "La Normandie est riche en personnes inspirantes", sourit Camille Jouanneau. De nombreuses femmes à la destinée surprenante sont encore à découvrir. Il ne reste qu'à les trouver.