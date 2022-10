Tennis. Open de Caen : la der' au Zénith

Créé en 2007 dans les locaux du tennis club de Caen avant d'arriver au Zénith en 2011, l'Open de Caen continuera son ascension dans l'enceinte du futur Palais des sports, à partir de 2023. Entretien avec Arnaud Guimard, manager général de l'événement.

C'est la dernière édition au Zénith de Caen, à quoi le public doit-il s'attendre ?

C'est un chapitre qui se tourne pour l'organisation. On veut fêter dignement cette dernière année au Zénith avec un plateau sportif de qualité et de nombreuses animations inédites. Par exemple, un film sur l'histoire de l'Open de Caen sera diffusé pendant le tournoi.

Combien de temps faut-il pour préparer un Open de Caen ?

On y travaille tout le temps. Les six premiers mois de l'année, on fait un retour d'expérience avec nos partenaires, on travaille sur le budget. Ensuite, on s'attelle à la communication puis à la partie logistique. Depuis quelques mois, on travaille déjà sur l'édition 2023, puisque l'on partira d'une page blanche au Palais des sports. On est sur deux éditions en parallèle.

Quels sont vos meilleurs souvenirs

au Zénith ?

Il y en a beaucoup. En 2017, l'Open de Caen a reçu la Coupe Davis, que l'équipe de France venait de gagner. Il y avait un engouement incroyable. Elle était placée juste à côté du court, tout le monde se prenait en photo devant. Je me souviens aussi quand Jo-Wilfried Tsonga est venu pour la première fois, en 2015. Quand je l'ai accueilli à la porte du Zénith, il était immense, c'était impressionnant ! Et puis, la rencontre avec Alizée Cornet l'an dernier. Humainement, c'est une belle personne.

Et les moins bons ?

Je me souviens d'un moment en 2019. Benoit Paire avait oublié ses chaussures et sa raquette cordée. Gros coup de stress. C'est l'un de nos partenaires qui a réussi à trouver la chaussure avec la bonne pointure juste avant qu'il entre sur le court.

Quel avenir a l'Open de Caen ?

On ne changera pas le format car il plaît. Il n'est pas question de passer sur un format ATP. Le côté amateur fait partie de nos valeurs. Avec l'arrivée du Palais des sports, les joueurs auront tout ce qu'il se fait de mieux pour le haut niveau.