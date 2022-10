Bonne table à Caen. Amore Pasta, pour l'amour des pâtes

Les pâtes c'est basique, mais surtout indémodable. Les patrons de la Buona Tavola l'ont bien compris en lançant un deuxième restaurant à Caen, rue Froide. Depuis un mois, la carte d'Amore Pasta propose six plats de pâtes, trois incontournables, bolo, carbo et six fromages, et trois "signatures" où le chef se permet de travailler des recettes plus originales. "On a créé la Amore, une crème de gorgonzola avec de la pancetta et des oignons frits", explique Arthur Quinton, 22 ans seulement. Issu d'une famille de restaurateurs, il était auparavant second de cuisine à la Buona Tavola. Toutes les semaines, il propose également une recette du moment, qui change selon son humeur. "L'idée de ce restaurant c'est que les gens puissent manger le plus rapidement possible un bon plat de pâtes fait 100 % maison avec des produits locaux", résume le jeune homme.

Un service rapide

Pari réussi, puisqu'il ne s'écoule pas beaucoup de minutes entre le moment où je passe ma commande et le moment où je peux planter mes premiers coups de fourchette. J'ai opté pour des carbonaras, véritable passion chez moi. Deux types de pâtes sont proposés : spaghetti ou rigatoni. Je choisis la première option, mon amie la seconde pour agrémenter sa recette aux six fromages. Vu la générosité du plat, je me réjouis de ne pas avoir opté pour la version XL, cela aurait été de trop. Le menu plat et boisson me coûte 10 €. Ce prix abordable m'encourage à venir essayer au plus vite les bolognaises, "faites avec un bouillon de poule maison", mais aussi avec les secrets de famille d'Arthur Quinton, qui ne présente aucune origine italienne pour autant. Amore Pasta se pose donc comme une belle option restauratrice pour les

Caennais travaillant en centre-ville, mais pas que. "Vous pourrez bientôt nous retrouver sur les plateformes de livraison", averti le chef.

Amore Pasta, rue froide. Ouvert de 12h à 14h du mardi au samedi, et les jeudis, vendredis et samedis soirs. Tél. 02 31 08 20 10.