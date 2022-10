Netflix. Bientôt un nouveau forfait à 5,99 euros mais… avec de la publicité

La plateforme de streaming Netflix proposera dans les prochaines semaines, dans douze pays dont la France, un nouveau forfait à 5,99 € par mois, mais incluant des publicités. L'idée est de conquérir de nouveaux abonnés aux revenus modestes. Ce nouveau forfait, 3 euros moins cher que le tarif le plus bas proposé actuellement (soit 33 % en moins), sera nommé : Essentiel avec pub. L'offre sera disponible en France à partir du 3 novembre à 17 heures.

Les trois forfaits actuellement disponibles sont : Essentiel (8,99 €), Standard (13,49 €) et Premium (17,99 €).

Que contient ce nouveau forfait ?

Un seul flux en simultané, avec des séries et films en haute définition sera disponible avec cette quatrième option. Toutefois, seuls 85 % des films et séries seront disponibles au lancement et les abonnés à cette offre ne pourront pas télécharger du contenu hors ligne. Pour les abonnés actuels qui paient un forfait sans publicité, rien ne change.

Les coupures publicitaires seront faites au début et pendant les programmes, dans la limite de 4 à 5 minutes par heure. Pour un épisode d'une heure, il faudra compter environ 8 coupures de pub. En comparaison, les chaînes de télévision françaises peuvent aller jusqu'à une douzaine de minutes de publicités par programme. Les pubs ne pourront pas être "sautées" et il faudra prendre son mal en patience.