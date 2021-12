Une embarcation retrouvée vide au large d'Antifer

C'est un navire de pêche, nommé "Spes", immatriculé à Fécamp, qui a été retrouvé jeudi 4 août, vers 7h30, alors qu'il dérivait, sans personne à bord, à une dizaine de kilomètres au large d'Antifer, près du Havre.

Dans cette petite embarcation, de 4 mètres de long, dépourvue de moteur, se trouvaient encore deux gilets de sauvetage ainsi que du matériel de pêche. Les autorités marines ont donc envisagé une suspicion d'homme à la mer.

Des recherches ont été lancées : deux canots de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), le "Cap Fagnet" de Fécamp et le "Président Pierre Huby" du Havre ont été envoyés sur la zone et deux hélicoptères, le Dragon 62 et le Dragon 76, se sont relayés pour assurer la couverture aérienne de ces recherches. En l'absence de résultant et n'ayant aucun éléments probants, les secours ont dû être interrompu, jeudi soir à 22h30.