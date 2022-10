Environnement. Greta Thunberg serait-elle maintenant en faveur du nucléaire ?

Voilà une déclaration qui fait couler beaucoup d'encre, alors même qu'elle est sortie de son contexte. "Si (les centrales nucléaires) sont déjà en fonctionnement, je pense que ce serait une erreur de les arrêter afin de se tourner vers le charbon", a déclaré l'activiste écologiste Greta Thunberg, mercredi 12 octobre, sur la chaîne de télévision allemande Das Erste.

Ces propos, relatés avant leur diffusion par l'agence de presse DPA, ont irrigué les médias outre-Rhin, entraînant de vives réactions de la part des détracteurs habituels de la militante suédoise. Seulement, comme le souligne CheckNews, le service de fact-checking du journal Libération, les propos ont été sortis de leur contexte.

Greta Thunberg était l'invitée d'une interview, dans laquelle elle a longuement parlé du nucléaire et des problématiques liées à l'exploitation des centrales à charbon. Si elle a bien tenu les propos mentionnés en début d'article, ceux-ci venaient conclure un long échange avec la journaliste chargée de l'interviewer, durant lequel l'activiste a également précisé qu'il "existe d'autres moyens d'aller de l'avant, en se concentrant sur les énergies renouvelables" et que "c'est une très mauvaise idée de miser sur le charbon tant que (les centrales nucléaires) fonctionnent encore".

Pour résumer donc, si du point de vue de Greta Thunberg les centrales nucléaires sont préférables aux centrales à charbon, elles ne représentent pas non plus une panacée. Alors qu'on lui demandait s'il faudrait arrêter les centrales le plus rapidement possible, elle s'est montrée mesurée : "Ça dépend, nous se savons pas ce qui se passera après."

Ce discours, tenu alors qu'une crise de l'énergie majeure touche l'Europe, n'est donc en rien un blanc-seing donné à l'industrie nucléaire, mais plutôt une analyse pragmatique d'une situation de crise et des meilleures solutions pour s'en sortir avec un impact carbone moindre. Il est clair que pour Greta Thunberg, l'avenir de la production d'énergie devrait être renouvelable, et qu'elle n'est pas devenue en quelques semaines une ardente défenseure du nucléaire.