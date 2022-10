Seine-Maritime. Une chercheuse originaire de Lillebonne récompensée pour son travail sur le cancer du sein

Mathilde His fait partie des 35 chercheuses récompensées par le Prix jeunes talents l'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science, mercredi 12 octobre. La jeune femme de 31 ans, mère d'une petite fille, est née à Montivilliers. Elle a passé son enfance à Lillebonne avant de déménager avec sa famille à la Réunion. Elle revient régulièrement en Normandie, au moins une fois par an, pour voir sa grand-mère.

Mathilde His, chercheuse au Centre international de recherche sur le cancer (Lyon) Impossible de lire le son.

La chercheuse travaille désormais au Centre international de recherche sur le cancer, à Lyon. Son travail consiste à relier les modes de vie à la prévention du cancer du sein. Elle cherche à identifier les habitudes de vies qui auraient un impact sur l'apparition de cancer du sein chez les femmes.

En recevant le Prix jeunes talents, Mathilde His va pouvoir profiter d'une bourse de recherche de 20 000 euros. Elle compte utiliser cette somme pour faire avancer ses recherches notamment en finançant des déplacements à différentes conférences, nouer de nouveaux liens avec des chercheurs à travers le monde et mettre en place des communications pour sensibiliser le grand public.

Le Prix jeunes talents l'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science récompense et met en avant le travail des femmes dans le monde de la recherche. Elles sont encore peu présentes dans ce domaine. Les femmes représentent seulement 33,3 % des chercheurs dans le monde et 28 % en France.