Alençon. Forum santé à l'université : "C'est difficile de trouver un professionnel de santé sur le lieu d'étude"

Les intervenants présents sur le forum santé, organisé pour la première fois mardi 11 octobre sur le site universitaire d'Alençon- Damigny, ont pris leur mal en patience durant la matinée. Les étudiants ont timidement montré le bout de leur nez. Une dizaine d'organismes est pourtant venue à leur rencontre afin d'aborder des questions d'ordre médical ou social. Pas de quoi décourager Valérie Alain, vice-présidente du Conseil départemental et présidente de la Commission des affaires sociales, présente sur place.

Si le corps social et médical d'Alençon estime avoir "perdu des étudiants" durant la pandémie de la Covid-19, d'autres problématiques toucheraient les étudiants. En poste depuis mars, Hélène Grazi, infirmière au sein de l'UFR de Droit et de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ), fait état de souffrances, notamment psychologiques, importantes.

Du côté des étudiants, si peu se sont aventurés sous la tente du forum durant la matinée, les futurs kinésithérapeutes, eux, sont venus en force. Question de solidarité pour leurs collègues qui tenaient un stand sur le dépistage du cancer du sein. L'occasion aussi de rencontrer les autres intervenants présents sur le forum.