Alençon. Alphapodis : s'amuser en soutenant la lutte contre le cancer du sein

"Détecté rapidement, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10", rappelle Jimmy Renaud, président fondateur du festival Alphapodis. En 2016, le jeune homme a eu l'idée, avec ses amis d'école en kiné et de soins infirmiers, de créer un festival mêlant musique électronique et prévention du cancer du sein. Vendredi 17 et samedi 18 juin, l'événement revient dans la salle Anova d'Alençon pour sa quatrième édition. Hip-hop, rap, électro, techno… Quatorze artistes dont six femmes répondent présents devant les 1 000 festivaliers attendus chaque soir. "Nous voulons sensibiliser au maximum les jeunes en marquant les esprits." De nombreux ateliers sont proposés de 20 heures à 6 heures : initiation à l'auto palpation, dons de cheveux, exposition de mammographies rétroéclairées.

Pratique. Tarifs : 20 € le billet un jour. 30 € le pass deux jours. Des réductions avec Atouts Normandie sont possibles. Les bénévoles d'une soirée pourront venir et profiter gratuitement le jour suivant. Plus d'infos sur alphapodis.fr.