Port-Jérôme-sur-Seine. Le gouvernement lance la réquisition à ExxonMobil

Le ministère de la Transition écologique indique ce mercredi 12 octobre que le gouvernement a lancé la réquisition des personnels indispensables au fonctionnement du dépôt de carburant de la plateforme ExxonMobil de Port-Jérôme-sur-Seine. Elle alimente en grande majorité l'Île-de-France en carburant. Le ministère précise que la mesure concerne un petit nombre (une dizaine) de salariés, indispensables pour assurer le service minimum des expéditions. La raffinerie, elle, reste à l'arrêt. "Selon l'heure de la notification, la réquisition peut prendre effet dès aujourd'hui". Le ministère explique que "l'activité aux expéditions avait repris mardi après-midi à 14 heures. À 22 heures hier soir et 6 heures ce matin, elle était de nouveau perturbée". C'est pourquoi le gouvernement a décidé de lancer la réquisition.

De plus, une cellule interministérielle de crise a lieu ce matin à Beauvau, réunissant des membres de tous les cabinets et administrations concernés. Son déclenchement a été décidé hier. "C'est le mode normal de pilotage d'une crise dont la gestion réunit plusieurs ministères et sur différents territoires."